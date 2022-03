Patrícia Candoso recordou no Instagram uma fotografia captada durante a primeira gravidez, quando se preparava para o nascimento da primeira filha, a pequena Maria Clara. Junto da imagem, mostrou ainda uma foto mais recente, desta segunda gestação.

"Quatro anos e uns meses separam estas duas fotos! Com as mesmas semanas de gestação. Claramente tenho mais barriga desta vez, e mais cansaço no rosto", destacou ao comparar ambas as imagens.

De recordar que a artista e companheiro, Marco Santos, preparam-se para ser pais da segunda filha, a pequena Margarida.

Leia Também: "Viver uma gravidez quando famílias são obrigadas a isto? É revoltante"