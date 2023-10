Paris Hilton deslumbrou na passadeira vermelha da gala dos Billboard Latin Music Awards, esta quinta-feira.

O evento decorreu no Watsco Center, na Flórida, e a celebridade não passou despercebida com a escolha do look.

Paris Hilton, de 42 anos, usou um elegante vestido de lantejoulas verde e brilhante com mangas curtas e decotado. Para completar o visual escolheu uns sapatos de saltos altos prateados que combinavam com as joias e a mala. Veja algumas imagens na galeria.

