Liliana Aguiar vive dias especiais junto do filho mais velho, Miguel Ângelo. Conforme a própria figura pública tem vindo a partilhar nas redes sociais, os dois viajaram até Marrocos, onde têm desfrutado de umas férias.

Esta terça-feira, 13 de junho, Miguel completou 18 anos de vida, data que foi destacada por Liliana na sua página de Instagram.

"O primeiro dia com 18 anos, Miguel. Sorrir... Amar... Viver. Sinto-me ainda mais jovem. Quem aí tem um filho adulto?", questionou aos seguidores.

Nas imagens, mãe e filho posam na piscina, partilhando momentos de grande cumplicidade.

Vale notar que Miguel Ângelo é fruto do anterior relacionamento de Liliana Aguiar com Miguel Ângelo Tavares. A empresária é ainda mãe de Salvador, de seis anos, que nasceu da relação com José Carlos Pereira e de Santiago, de quatro anos, rebento que partilha com Francisco Nunes.

