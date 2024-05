"Parar é mesmo necessário. Parar para não cair. Parar antes que o nosso corpo nos force a isso". Foi com estas palavras que Vera Kolodzig iniciou um longo desabafo no qual explicou que, nos últimos dias, sentiu um cansaço fora do normal que a levou a "não conseguir dormir" e a ter "explosões de choro sem razão aparente".

Na legenda de uma fotografia sua de olhos fechados, a atriz, de 39 anos, começou por contar que tudo começou com o que acredita ter sido um "burnout". "Não conseguir dormir profundamente (o que para mim é mesmo raro!), a mente que não para, alguma confusão mental e explosões de choro sem razão aparente. Não durou muito porque me apercebi do que estava a acontecer e porque mantenho uma rotina de auto-cuidado bem firme, mesmo que tenha resvalado um pouco", escreveu primeiramente.

Depois, Vera explicou que nas últimas semanas lidou com uma 'onda' de muito trabalho, o que poderá não ter ajudado: "O meu novo programa na SIC Mulher inteiramente produzido e pensado por mim, a novela, o lançamento de um retiro, mudanças na empresa, um novo workshop, decisões financeiras, umas palestras para dar, fins-de-semana a trabalhar, saudades do meu filho e depois duas semanas de logística a solo, enfim… Estiquei-me um bocado. E sabia que me estava a esticar. E sei que o mundo não acaba se eu não cumprir, e sei que adoro o que faço, e sei que o tempo é escasso, mas eu sou a prioridade".

Foi nesse momento que a artista percebeu que tinha de parar um pouco para descansar: "Por isso deitei-me mais cedo mesmo que o descanso não tenha sido profundo, dei um 'boost' [impulso] e escolhi um fim-de-semana para curtir. Fui-me divertir no sábado, domingo fui socializar e segunda-feira… tirei o dia. Acordei sem despertador, levantei-me para cozinhar e voltei para a cama - e que bom que foi! Fiquei a ver conteúdos sem conteúdo e a não fazer nada. Não fazer nada. E ficar na cama. Sem culpa. Que bom que foi".

Por fim, Vera disse aos fãs que está de volta ao trabalho e que "parar é viver". Leia abaixo o desabafo completo.