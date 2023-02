Pamela Anderson vai levar o seu amor pela culinária à base de vegetais à televisão com uma nova série da Food Network Canada.

De acordo com o Entertainment Tonight, 'Pamela Cooking With Love' vai centrar-se na celebridade enquanto colabora com famosos chefs na preparação de receitas saudáveis na sua casa, no Canadá.

"Seja um cocktail casual à tarde no jardim, um jantar íntimo com a família ou um pequeno-almoço [...] Pamela brilha como anfitriã e 'sous-chef'", pode ler-se no comunicado que foi divulgado esta segunda-feira.

"Criar espaços elegantes e convidativos, calmos e saudáveis foi sempre importante para mim", disse a celebridade.

