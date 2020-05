Pamela Anderson adorava voltar a casar. A modelo, de 52 anos, espera poder dar outra vez o nó e que o próximo casamento seja o último, depois de várias relações fracassadas.

Questionada sobre se gostava de voltar a subir ao altar e trocar as alianças, a celebridade disse: "Absolutamente! Só mais uma vez".

A estrela de 'Baywatch' destacou que apenas se casou três vezes e não cinco, como muitos pensam.

Falando dos casamentos anteriores, acrescentou: "Graças a Deus, aconteceu da maneira que aconteceu e eu estou aqui e estou feliz. Casei três vezes. As pessoas pensam que dei o nó cinco vezes, não sei porquê. Casei três vezes. Fui casada com o Tommy Lee, com o Bob Ritchie [Kid Rock] e com o Rick Salomon", relatou em conversa com o New York Times.

