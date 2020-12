O pai de Carolina, Mariana e Inês e Rita Patrocínio completou este sábado, dia 19 de dezembro, 62 anos de vida. Data especial, que o patriarca da família fez questão de celebrar rodeado pelos seus netos.

Filhas e netos marcaram presença em casa do aniversariante, no Restelo, e todos juntos celebraram "os anos do avó Pedro".

Este é um aniversário ainda mais especial, uma vez que o pai da apresentadora da SIC viveu em 2020 um grande susto relacionado com a sua saúde. Pedro esteve internado vários meses e chegou a correr risco de vida devido a uma infecção causada por uma bactéria no coração.

Nas suas redes sociais, Carolina Partilhou com os seguidores os melhores momentos desta reunião familiar. Veja as imagens na galeria.

