O pai de Britney Spears não acredita na afirmação do advogado da filha, de que ele é o único que pode falar pela mesma, e está a tentar provar o seu ponto de vista.

Jamie Spears entrou com novos documentos legais, a que o TMZ teve acesso, no caso da tutela de Britney e foi contra o advogado da filha, Sam Ingham, por este recentemente ter comparado a artista a um paciente em coma que não tem capacidade para assinar declarações e tomar as suas próprias decisões.

Jamie Spears diz que a tutela da filha não significa que ela foi destituída de todos os seus direitos - por exemplo, a artista ainda tem o direito de votar -, e observa que a cantora testemunhou várias vezes com o seu depoimento no tribunal durante a tutela.

O pai de Britney afirma que Ingham não tem autoridade ilimitada para ser a "voz exclusiva" da filha, afirmando que a mesma tem o direito de ser ouvida.

