Joana Araújo não poupou na ousadia na hora de escolher o look para a gala dos 30 anos da TVI.

A assistente de produção da TVI, muito acarinhada pelo público pelos vários anos de trabalho no programa 'Você na TV', apresentou-se com um vestido vermelho comprido que deixou a descoberto as curvas e a invejável forma física.

Ao Fama ao Minuto, 'Joaninha' brincou com o visual dizendo que utilizou as "cuecas invisible", fazendo referência à linha de roupa interior lançada por Cristina Ferreira no verão do ano passado.

Na altura, a apresentadora foi questionada sobre o facto de parecer não ter levado cuecas para a festa de verão da TVI, tema que acabou por dar que falar. Na sequência desta situação, Cristina decidiu lançar um pack com três cuecas, sendo que uma delas era 'invisível'. A coleção esgotou.

Veja na galeria as imagens que mostram o visual de Joana Araújo na gala dos 30 anos da TVI.

