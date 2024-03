A princesa Charlene tem um novo visual! A mulher de Alberto do Mónaco estreou o seu novo corte de cabelo no Baile da Rosa, que aconteceu no passado dia 23 de março e cujo tema foi 'Disco'.

Aos 46 anos, Charlene seguiu uma das tendências da estação: um penteado 'pixie', com franja, que evidenciou o formato redondo do seu rosto.

Nesta ocasião, que contou em peso com a presença dos Grimaldi, Charlene brilhou com um macacão da criadora Ellie Saab.

Veja as imagens do look completo na galeria.