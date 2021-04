Colman Domingo destacou-se na passadeira vermelha dos Óscares com um fato completamente cor-de-rosa choque, da Versace, e que demorou 150 horas a ficar pronto.

Um look que contou ainda com mais de quatro mil cristais e lantejoulas Swarovski, que combinou com anéis, brincos e uma pulseira de ouro, como relata o Page Six.

Um visual que se destacou na passadeira vermelha da cerimónia de entrega de prémios e que pode ver ao detalhe na galeria.

