Kristen Bell foi a apresentadora da edição deste anos dos SAG Awards e, como seria de esperar, apresentou vários looks ao longo da noite.

A atriz, que já tinha sido apresentadora dos mesmos prémios em 2018, apostou em Giorgio Armani Privé para este ano.

A noite arrancou com um vestido de seda e tule repleto de cristais cosidos.

De seguida, a atriz trocou para um fato branco, tendo optado por um preto logo depois.

A certa altura, também surgiu com um vestido com lantejoulas pretas, com uma parte de baixo abstrata, com brilhantes e reflexos azuis.

