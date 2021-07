Um dia antes de celebrar o 31.º aniversário, Marco Costa recorreu ao Instagram para partilhar um pequeno texto onde fala sobre estes últimos 12 meses.

"Finalmente… Um dia para acabar os 30! Amanhã, finalmente, faço 31! Lembro-me de ser mais novo e a única idade que tinha vontade de festejar eram os 30 anos, por várias razões", começou por escrever na rede social esta quinta-feira, 29 de julho.

"Primeiro: casava os anos fazia 30 no dia 30; Segundo: dizem que os homens são mais homens aos 30; Terceiro: porque aos 30 já sonhava ter uma vida completamente diferente, estável, com a 'minha' família, filhos etc", explicou.

"Os tão desejados 30 foi um dos anos mais difíceis que passei! Não vale nem a pena pensar", confessou de seguida, mostrando-se com esperança de que os "31 são os seus novos 30".

"Que a partir de amanhã será tudo diferente para melhor! A vida nem sempre vai do jeito que queremos, mas não se esqueçam que no dia a seguir pode tudo correr melhor! Obrigado meus 30 pelo ano sofrido, entro nos 31 um Homem mais Homem, e uma pessoa melhor! Agora que passe logo este dia a correr porque amanhã é o início de uma vida nova", completou.

Recorde-se que além das dificuldades a nível profissional por causa da pandemia, Marco Costa também se separou de Vanessa Martins no ano passado.

