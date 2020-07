"Quando comecei a perceber o que eram as entranhas da televisão, para lá da magia que me apaixonou, percebi que o que fica dela são as histórias e as pessoas", assim começou por escrever Cláudio Ramos na sua página de Instagram, onde decidiu dedicar algumas palavras de carinho a dois colegas com quem trabalhou no programa 'Passadeira Vermelha', da SIC.

"As histórias ficam na memória, que é o que temos de mais valioso em nós. Os programas acabam. Mudam. Trocam. Ficam as pessoas. São elas que fazem os programas e quando digo que a televisão é gente por dentro, é porque o que conta são as pessoas que estão nos programas que fazemos quando Elas nos valem a pena, aconteça o que acontecer. O Hugo e a Ana conheci-os no 'Passadeira' e ficaram na minha vida", disse.

"Ele tem a tenacidade de um jovem que merece que se olhe para ele com a vontade que tem dentro e ela precisa olhar outro caminho, para perceber que há mais caminhos felizes", destacou, referindo de seguida que se encontrou com os colegas e amigos esta quinta-feira, 9 de julho.

"E matámos saudades. As pessoas são a televisão. São elas que contam. O resto, quando tudo acaba, são fios, cabos, máquinas, botões, fantasia e ideias em papel. São elas que contam. As pessoas. Sempre as pessoas. Era isto! Boa noite", rematou.

