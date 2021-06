O reencontro do príncipe William e do príncipe Harry no funeral do avô, o príncipe Filipe, não pôs fim ao afastamento dos irmãos.

Num novo artigo do Daily Mail, Robert Lacey - autor de 'Battle of Brothers' e consultor da série 'The Crown', da Netflix - escreveu que embora houvesse quem esperasse que o funeral "unisse os irmãos que estão em 'guerra' para um momento de reflexão", o resultado não foi positivo.

Apesar de ambos terem partilhado uma breve conversa pública fora da Capela de São Jorge naquele dia, Harry e William acabaram por discutir "poucos minutos após entrarem no castelo e longe das câmaras".

"Eles começaram a discutir de novo", acrescentou. "A fúria e a raiva entre os dois tornaram-se incrivelmente profundas. Foram ditas muitas coisas duras e dolorosas", disse um amigo da família a Lacey.

"Não houve reconciliação, e não houve nenhum encontro após o funeral do príncipe Flipe no dia 17 de abril", escreveu Lacey, acrescentando depois: "O conflito entre os dois filhos de Diana não parece que vá acabar em breve".

No entanto, destaca ainda, há várias pessoas entre amigos e membros da família que estão a tentar facilitar o caminho de 'tréguas'.

