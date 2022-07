"Este ano não perdoo e percorro o país para ir aos festivais e curtir tudo o que não curti durante dois anos de pandemia". Foi com estas palavras que Rita Pereira começou a publicação que fez na sua página de Instagram e onde mostra imagens do Meo Marés Vivas.

A atriz não faltou ao festival que se realiza anualmente em Vila Nova de Gaia, e que regressou este ano após as edições de 2020 e 2021 terem sido canceladas por causa da pandemia.

"E que maravilhoso é ver estes artistas em palco, com todo o 'power', para nos passar aquela energia positiva", acrescentou Rita Pereira na mesma publicação.

"Claro que este teve um toque especial porque pude ver, literalmente na fila da frente, o meu querido Dino d'Santiago. Eu sei que já disse isto várias vezes, mas não me canso e acho sinceramente que nunca é demais dizer a um amigo o quanto gostamos dele e o orgulho que temos: Dino, que orgulho ver-te naquele palco, com aquele 'power', aquela confiança, aquele gingar, sorriso e principalmente, com a mensagem que esperaste tantos anos para gritar ao mundo. Bravo, meu querido", completou.

Junto das palavras, a atriz destacou algumas fotografias onde mostra que escolheu um look com padrão tigresa para a ocasião.

Veja na galeria outras caras conhecidas que também estiveram presentes no festival e o visual que usaram.