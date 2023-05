O fim de semana foi de festa para os famosos... e não apenas devido ao facto de o Benfica ter vencido o campeonato nacional. Alguns nomes conhecidos tiveram no sábado, 27 de maio, outros motivos para celebrar.

Raquel Strada, Pimpinha Jardim e Mariana Patrocínio marcaram presença no casamento dos amigos Pedro Pessanha Viegas e Maria Isabel Ramos Viegas.

Através das redes sociais, as famosas mostraram as melhores imagens da festa e os looks que elegeram para a ocasião.

Tem uma festa em breve e precisa de se inspirar? Espreite na galeria as imagens que mostram os visuais completos.

Leia Também: Benfica campeão! Foi assim que os famosos portugueses fizeram a festa