Aos 93 anos, Ruy de Carvalho recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem a todos os "rapazes e raparigas do seu tempo".

Perante a pandemia do novo coronavírus, o ator apelou à população mais velha para cumprir todas as medidas de proteção.

"Cumpram tudo o que vos disseram para fazer. Lavem as mãos, desinfetem-se, comportem-se como pessoas de idade que são. Vocês têm a experiência e sabem que realmente é preciso cumprir aquilo que nos é destinado cumprir", aconselhou.

Ruy encontra-se neste momento em casa da filha, em isolamento social, onde tem recebido muito "amor e carinho" nesta fase difícil que o mundo atravessa.

Como os mais velhos pertencem a um grupo de risco, do qual o ator se insere, este não deixou de alertar as pessoas idosas para que sigam à rica as medidas para não serem infetados com a Covid-19.

"Sei que esta mensagem não vai chegar a todos porque nem todos têm o Facebook, mas vão comunicando, se puderem, uns aos outros. Dêem o exemplo. Os idosos são o exemplo dos mais novos. Se nós falharmos, os novos também falham. Lembrem-se disso. É com muito carinho que aqui estou para vos falar e para vos desejar uns dias ótimos, umas semanas e uns anos ótimos. Vamos a isto. [...] Os meus amigos vão telefonando, vão sabendo de mim, como de vocês. Não desanimem, resistam e cumpram. Cumprindo vocês ajudam toda a gente a cumprir melhor", rematou.

Veja o vídeo da galeria e ouça as palavras do tão acarinhado artista português.

Leia Também: Ruy de Carvalho: "Hesitei em publicar este texto, mas tem de ser"