Cuca Roseta não resistiu a usar esta quinta-feira as suas redes sociais para partilhar com os seus seguidores do Instagram um conjunto de fotografias que mostram a grande cumplicidade que a sua filha mais nova, a pequena Benedita, de apenas quatro anos, tem com os animais.

"Esta princesa mais doce que tem uma paixão por animais", escreveu a mamã babada na legenda das imagens, onde a menina surge abraçada ao patudo lá de casa.

Porém, a publicação despertou o interesse dos seguidores por outro motivo. Na opinião de alguns fãs, as fotografias transparecem, uma vez mais, as semelhanças físicas que Benedita tem com a mãe.

"Igual à mãe", destaca uma internauta. "É tão bonita e tão igual a ti, "mini-mãe" ou "acho que ela sai à mãe", são outros dos comentários que notam as parecenças.

Concorda com os fãs? Veja as fotos na galeria e dê-nos a sua opinião.