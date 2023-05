As Marchas Populares de Lisboa estão a menos de um mês de descer a Avenida da Liberdade para as celebrações de Santo António e este ano há pelo menos uma novidade inesperada entre os padrinhos famosos que as várias organizações escolhem. Bruna Gomes vai estrear-se como marchante.

A influencer brasileira, conhecida por cá por ter participado no 'Big Brother Famosos 2', aceitou o desafio de ser madrinha da Marcha do Lumiar. Ao seu lado na avenida, no papel de padrinho, estará Flávio Furtado - que já não é novo nestas andanças.

Prontos para arrasar e a sentir o peso da responsabilidade, ou não fosse a Marcha do Lumiar a vencedora da Grande Marcha de Lisboa 2023, Bruna e Flávio têm dado o seu melhor nos ensaios, tal como revelam as imagens reveladas pela organização.

Ora veja: