Ao longo deste ano, e na sequência da pandemia, viu-se vários elementos da família real britânica a cumprirem compromissos a solo, no entanto, para 2021, as coisas deverão correr de forma diferente. Segundo o jornal The Sun, a rainha Isabel II já escolheu os oito elementos que irão fazer parte do grupo senior da reaeza.

São eles que irão representar a monarquia nas mais diversas ocasiões, seguindo desta forma uma regra pessoal que a monarca tem e na qual se evita ao máximo que a atenção fique apenas centrada numa pessoa.

Assim, este grupo inclui o príncipe William, Kate Middleton, o príncipe Carlos, Camilla Parker Bowles, o príncipe Eduardo, a condessa Sofia, a princesa Ana e claro, a rainha.

De fora fica o príncipe André, afastado do olhar do público devido ao escândalo com Jefrey Epstein e ainda Harry e Meghan Markle, que optaram por sair do grupo e ir para os Estados Unidos.

