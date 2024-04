Chan Kong-sang, mais conhecido como Jackie Chan, nasceu no dia 7 de abril de 1954 em Hong Kong e é uma grande estrela no mundo do entretenimento, conhecido pelo mundo fora. Hoje está de parabéns e completa 70 anos.

Jackie Chan começou a sua carreira de ator nos anos 60 e, desde então, já fez parte de mais de 150 filmes, como recorda o Hollywood Life. 'Police Story', 'Rush Hour', 'Drunken Master', 'Rumble In The Bronx' e 'The Spy Next Door' são alguns dos projetos em que 'brilhou'.

Jackie Chan, recorde-se, é casado com Joan Lin Feng-jiao desde 1982, com quem tem em comum o filho Jaycee. O ator é também pai de Etta, fruto de uma relação extraconjugal com Elaine Ng Yi-Lei, com quem se envolveu nos anos 90.

Neste dia de festa, reunimos algumas imagens da estrela que completa 70 anos de vida.

