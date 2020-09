A TVI realizou este sábado um programa nunca antes visto, onde 20 apresentadores diferentes se apresentavam em direto de 20 cidades do país. 'Portugal Na TVI' foi uma das primeiras apostas de Cristina Ferreira no papel de diretora de Entretenimento e Ficção da TVI.

Mas será que desta vez a apresentadora conseguiu vencer as audiências e 'derrubar' a SIC?

"Este sábado, o 'Portugal na TVI', no seu horário, foi o programa mais visto. Obrigado por ter acompanhado esta emissão especial e ter viajado connosco por o nosso lindo Portugal", anuncia a estação de Queluz de Baixo nas suas redes sociais.

Por seu turno, a SIC venceu no horário da noite com o programa 'Terra Nossa' - apresentado por César Mourão -, com a novela 'Terra Brava', com o 'Jornal da Noite' e ainda ao começo da tarde com a emissão especial que comemora o aniversário do programa 'Alta Definição'.

