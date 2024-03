João Monteiro anunciou este sábado, 2 de março, que tinha aceitado um novo desafio em televisão. O tenista foi convidado para comentar as meias finais do WTA, circuito feminino de ténis, no canal Eleven.

Não ficando indiferente ao assunto, Cristina Ferreira fez questão de acompanhar os comentários do namorado.

"A ouvir-te, João Monteiro. E já sei o que é um break point", escreveu numa partilha que fez na sua página de Instagram.

Destacando esta story, o tenista brincou: "Hoje já sabes o que é um rain delay".



© Instagram - João Monteiro

Posteriormente, João publicou novas fotografias na rede social. "Conseguimos, Sr. João", escreveu a apresentadora na caixa de comentário, visivelmente orgulhosa.

Francisco Monteiro, irmão de João, não resistiu em deixar o seguinte comentário: "Abre-me esse sorriso... até parece que nem estás feliz". Cristina, por seu turno, respondeu: "Eu gosto da cara séria".