Oprah Winfrey hesitou sobre a possibilidade de tomar Ozempic. A apresentadora, de 69 anos, foi submetida a uma cirurgia aos joelhos, quando recebeu a notícia da existência deste novo medicamento, que foi criado para controlar os níveis de açúcar no sangue em pessoas com diabetes tipo 2, mas que tem um efeito colateral de perda de peso.

Foi aí que lhe surgiu a questão sobre se deveria perder peso através dos métodos tradicionais, com dieta e exercício físico, ou se poderia recorrer a este medicamento.

Em conversa no 'Oprah Daily The Life You Want Class: The State of Weight', a apresentadora questionou: "Não deveríamos todos aceitar mais o tipo de corpo que temos? Essa escolha deve ser nossa. Mesmo quando eu comecei a ouvir falar dos medicamentos para perder peso, ao mesmo tempo em que estava a passar por uma cirurgia ao joelho, senti: 'Tenho que fazer isto sozinha. Porque se eu tomar o medicamento, esse é o caminho mais fácil'".

Oprah insistiu que cada pessoa é diferente no que diz respeito ao corpo que tem e explicou que nenhum formato é "superior" ao outro. "É sobre como os nossos corpos regulam o peso e cada um de nós é diferente, cada um de nós é único, nenhum é superior ao outro", esclareceu.

"Enquanto estava a fazer a reabilitação comecei a caminhar. Todos os dias tentava caminhar mais e fazer mais", revelou.

