Carolina Deslandes mostrou-se a ver um dos filmes da saga Crepúsculo e, momentos depois, partilhou uma controversa opinião nas redes sociais.

Ao publicar uma imagem do filme no Instagram, a cantora mostrou-se a favor do casal composto por Bella e Jacob, assumindo assim que preferia que a protagonista não ficasse com Edward, o personagem interpretado por Robert Pattinson.

Nos comentários, vários seguidores discordaram, embora alguns tenham assumido que partilham da mesma opinião da artista.

