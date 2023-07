Sarah Ferguson foi operada no último mês junho a um cancro na mama, descoberto durante exames de rotina, uma cirurgia que foi mais complexa do que os fãs da realeza creem.

Quem o garante é uma amiga próxima da duquesa de York, em declarações ao 'Mail on Sunday'. "A cirurgia foi muito longa - durou oito horas - e foi mais complicada do que as pessoas pensam", afirmou.

De recordar que a mastectomia a que a ex-mulher do príncipe André, irmão do rei Carlos III, foi sujeita aconteceu no King Edward VII Hospital, em Londres, uma clínica privada que já prestou cuidados de saúde a diversos membros séniores da realeza britânica.

A duquesa já regressou a Royal Lodge, a sua residência oficial, em Windsor, onde tem contado com o apoio das filhas, as princesas Beatrice, de 34 anos, e Eugenie, de 33, assim como do ex-marido, com quem divide casa e mantém uma boa relação.

