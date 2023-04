Olivia Wilde está a acusar o ex-marido, Jason Sudeikis, de não ajudar com as despesas dos filhos, estando a pagar "100% dos custos dos cuidados com as crianças".

Segundo o The Blast, que teve acesso aos novos documentos legais, a atriz pediu a um juiz de Los Angeles para definir uma pensão de alimentos.

Olivia Wilde afirma que não recebeu nada desde que se separou do 'ex' e pai dos seus dois filhos, Otis, de oito anos, e Daisy, de seis. Por isso, está a ser obrigada a pagar tudo, incluindo "comida e roupas".

"O Jason não me está a pagar uma pensão de alimentos, apesar dos meus pedidos através do advogado para que chegássemos a um acordo no valor de uma pensão provisória para evitar mais litígios", pode ler-se no processo em que Olivia se dirige ao tribunal.

"Enquanto eu e o Jason dividimos certas despesas das crianças, como mensalidade escolar, tenho suportado com 100% dos custos de cuidados quando estão comigo, incluindo, mas não limitado, a alimentação, roupas, creche, atividades extracurriculares e custos de transporte", acrescentou.

"Peço ao tribunal que emita uma ordem em relação à pensão de alimentos para que eu possa sustentar adequadamente os nossos filhos de acordo com o padrão de vida do Jason", continuou, pedindo também que Jason "contribua para os honorários" e "custos" do seu advogado.

"Não apenas por ele estar numa posição significativamente superior à minha financeiramente, mas porque a grande maioria dos honorários que incorri foram devido ao Jason e a conduta desnecessária e agressiva do seu advogado", explicou.

Olivia irá continuar a fazer o que está ao seu alcance para levar este assunto ao tribunal, estando a pedir uma contribuição de Jason num valor não inferior a 500 mil dólares para honorários e custos da atriz.

"É indiscutível que ele ganha significativamente mais do que a Olivia. O Jason partilha igual responsabilidade com a Olivia no que diz respeito ao sustento dos filhos, mas a Olivia arca com a maior parte das despesas dos filhos", frisam os advogados da atriz.

