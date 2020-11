Esta quarta-feira, dia 11, é um dia especial para Oceana Basílio e, à semelhança dos anos anteriores, a data foi assinalada nas redes sociais. A irmã Lusa celebra mais um ano de vida e a atriz acarinhou-a com uma declaração de amor pública.

"Foste a prenda dos pais mais acertada, quando menos esperávamos. Hoje já não não fico impaciente querendo que conheças mais mundo e que não sofras com as vicissitudes da vida [...] Confia. A tua maturidade reflete em mim o orgulho da mulher que te tornaste, lutadora, verdadeira e honesta. Obrigada por seres uma tia incrível. Tu e a Francisca ainda me vão dar muitas voltas à cabeça, vou tentar mentalizar-me. Vai ser bom e natural, é a vida", começou por dizer num texto publicado na sua página de Instagram.

A atriz confessou ainda que este "foi um ano muito duro para a sua família e muitas outras espalhadas pelo mundo com falta de abraços e presenças", mas que a distância não deixou marcas na relação entre ambas.

"Falo com verdade, tenho muito orgulho em ti e no teu percurso. Sei que sabes, sou uma irmã leoa, não há pandemia ou política, ou ser humano que me trave para estar quando precisas, seja onde e quando for!!!!! Não há distância, nem pausas no tempo que distancie o amor incondicional e a tua proteção. Parabéns minha princesa de colo... hoje uma mulher. Estamos sempre juntas, mesmo que em território distante. Amo-te, minha metade de mim", rematou.

Leia Também: "Fizemos um brinde à lua cheia e ao aniversário do pai da minha filha"