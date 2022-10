A Marktest tornou público o estudo 'Os Portugueses e as Redes Sociais 2022', revelando que o "Instagram é a rede social mais utilizada para seguir figuras públicas". Numa nota enviada às redações, indicam ainda os famosos que fazem mais sucesso na rede social, com Nuno Markl em quatro lugar.

Uma informação que levou o animador das 'Manhãs da Comercial' a manifestar-se publicamente.

"Yooo-hooo! 4º. lugar!!! Top 5", começou por 'gritar', tendo-se expressado em 'caixa alta'.

"Meu Deus. Peço desculpa. Não sei de onde é que isto veio. Eu não sou de gritar nem nada. Peço imensa desculpa. Não foi esta a educação que me deram. Muito obrigado a todos os que me fizeram ascender ao panteão dos mais seguidos das redes, de acordo com o estudo da Marktest. Muito e muito obrigado a todos", escreveu.