Já nos Estados Unidos junto da mulher, Betty Grafstein, José Castelo Branco faz questão de tomar todas as medidas de prevenção necessárias no que diz respeito à pandemia do novo coronavírus.

Conforme se pode ver por um vídeo partilhado pelo socialite na sua conta de Instagram, este vestiu-se a 'rigor' para acompanhar a mulher até ao hospital.

Na legenda do vídeo, José aproveita para apelar a que todos se mantenham em segurança dentro de casa.

Veja o vídeo de seguida.

