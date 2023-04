O presidente francês Emmanuel Macron e a primeira dama, Brigitte Macron, encontram-se a fazer uma visita de Estado aos Países Baixos.

Os mesmos foram recebidos pelo rei Guilherme e a rainha Maxima no âmbito de um banquete que aconteceu no Palácio Real de Amesterdão.

Para a ocasião, a soberana usou um impactante visual, nomeadamente, um vestido encarnado, com decote em barco, mangas largas em forma de balão e particularmente dramáticas.

A criação, segundo a imprensa internacional, foi da responsabilidade de Claes Iversen, um dos designers preferidos de sua majestade.

O nome do modelo não poderia ser melhor: 'Princesa Amor'.

A tiara, por seu turno, também não passou despercebida.

Veja as imagens do look na galeria.

