Na grande maioria das vezes, Kate Middleton deslumbra com os seus visuais nas diversas aparições públicas que faz. No entanto, apesar de ser sempre bastante elogiada, a verdade é que a duquesa de Cambridge também guarda alguns arrependimentos no que a isto diz respeito.

2019 foi um ano particularmente marcante para William e Kate, porque foi a primeira vez que os filhos mais velhos, o príncipe George e a princesa Charlotte, se juntaram à família para assistir à tradicional missa de Natal (que este ano não aconteceu).

Para a ocasião, Kate optou por um elegante sobretudo em tons de cinzento de Catherine Walker, com pelo na gola, conjugado com acessórios verdes escuros.

Apesar de ter brilhado na altura, Kate confessa que se arrepende de ter usado este visual. As revelações foram feitas pela própria durante uma conversa com uma admiradora de 19 anos.

"A Kate estava a falar com a minha filha acerca de roupas e de como sentia demasiado calor, ela disse que não devia ter usado mesmo aquilo", descreveu a mãe da jovem ao Metro.

Veja na galeria mais visuais de Natal com que Kate Middleton deslumbrou ao longo dos últimos anos.

Leia Também: É oficial: Tradição da realeza é cancelada. Foi a primeira vez em 32 anos