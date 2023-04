Mais um dia, mais um visual. Esta sexta-feira, 28 de abril, Cristina Ferreira mostrou aos seguidores da sua página de Instagram o look que escolheu para usar hoje.

De inspiração clássica, a apresentadora da TVI optou por peças mais básicas, nomeadamente umas calças de ganga com um casaco creme de manga curta.

O destaque foi a sua carteira, da Burberry, cujo modelo está à venda por 1150 euros.

"O look do dia de hoje é com peças todas antigas que eu tenho aqui no meu guarda-roupa, mas achei que ficou muito gira esta combinação", afirmou a comunicadora.

Eis o look:

