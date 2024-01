O filho de Carolina Carvalho e David Carreira, o pequeno Lucas, celebrou um ano na passada sexta-feira, dia 26 de janeiro.

Já este sábado, dia 27, o cantor publicou um vídeo do momento em que lhe cantaram os parabéns, no qual o menino se mostrou muito feliz, rindo-se muito e batendo palmas, fazendo com que a música fosse cantada mais do que uma vez pelos presentes, que se mostravam deliciados com o bebé.

"Será que o Lucas gosta de fazer anos? Posso-vos dizer que tivemos que repetir os parabéns mais ou menos 79 vezes! O Lucas está muito feliz e este aniversário não podia ter sido mais especial", começou por escrever David.

"Obrigada por todo o vosso carinho, ficamos muito felizes por todo o vosso feedback à música e ao videoclipe", acrescentou, em referência à música 'Filho', que lançou no dia em que o menino completou um ano.

