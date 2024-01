Já se encontra disponível em todas as plataformas o tema 'Filho', que David Carreira dedica a Lucas no dia em que o menino completa um ano de vida.

O videoclipe é composto por diversos registos caseiros de Lucas ao longo destes 12 meses, sempre na companhia do cantor e, também, da mãe, Carolina Carvalho.

Já perto do final, Carolina e David surgem caracterizados com algumas rugas enquanto recordam momentos da infância do filho.

Em meia hora, 'Filho' chegou às 7 mil visualizações, número que não para de aumentar. Veja abaixo o videoclipe.

