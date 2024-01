Carolina Carvalho e David Carreira vivem um dia muito especial esta sexta-feira, dia 26 de janeiro, como já relatamos anteriormente. O filho celebra o primeira aniversário e o cantor lançou uma música dedicada ao pequeno Lucas.

A manhã em casa do casal começou com muito mimo e alegria, a ouviram o novo tema do artista.

"Estamos a ver o videoclipe agora. O que é isto. Às 16h já está no YouTube, mas entretanto podem ver no Spotify", diz a atriz no vídeo onde Lucas aparece em cima do papá. Veja o vídeo na galeria.