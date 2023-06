Helena Isabel Patrício teve um fim de semana de festa, que pediu um look a rigor. Para a ocasião, a comentadora apostou num vestido da marca Zara, que fez sucesso entre as suas seguidoras do Instagram.

"Hoje é dia de festa", disse ao mostrar o visual, cuja principal peça era um vestido preto, de linho, com franjas.

Os elogios nos comentários da partilha na qual exibia o look levaram Helena a divulgar a marca do vestido. Tal como já referimos acima, trata-se de uma peça da marca Zara que, curiosamente, está em saldos.

No site da marca, o vestido utilizado pela comentadora da TVI encontra-se atualmente à venda 29,99 euros.

