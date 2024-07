"O verdadeiro significado de amor à primeira vista". Foi com estas palavras que Kelly Baron começou por legendar o vídeo que publicou no Instagram, onde reúne imagens do nascimento do filho.

A figura pública e Pedro Guedes deram as boas-vindas ao primeiro filho em comum no dia 22 de junho e não podiam estar mais felizes.

"Ficamos muito emocionados só de lembrar como foi este dia. O Miguel é tão querido e a cada dia que passa, mais se apaixonamos por ele. Amamos-te, filho", escreveu ainda a mamã 'babada' na publicação onde mostra novas imagens do nascimento do menino e do pós-parto.

De recordar que este não é o primeiro filho de Pedro Guedes, pois também é pai de Gabriela, fruto da relação anterior com Telma Santos.

