A internet ficou em alvoroço desde que no passado fim de semana Bruno Savate assumiu publicamente que é pai de uma menina de dois anos.

"Sim, é verdade. Sou o pai mais orgulhoso do mundo, tenho a filha mais linda do universo que neste momento é a minha maior motivação", escreveu o antigo concorrente da 'Casa dos Segredos' ao partilhar na rede social Instagram uma fotografia única na qual surge ao lado da filha.

O facto de Savate apenas ter revelado que é pai dois anos depois do nascimento da filha gerou de imediato os mais diversos rumores e especulações, porém o verdadeiro motivo para a decisão do empresário foi esta quinta-feira revelado.

Gonçalo Quinaz contou em direto na crónica social do programa 'Dois às 10', da TVI, ter conversado com o amigo, que lhe explicou que não tornou público o facto de ser pai para resguardar a criança da exposição pública.

"Isto vem a público agora, neste momento, mas os amigos mais chegados e a família sabem disto desde sempre. É um pai presente na vida da filha, na educação da filha, mas tanto ele como a mãe da menina acharam por bem não revelar e protegê-la", refere o antigo jogador de futebol, que no início de 2021 participou no 'Big Brother - Duplo Impacto' com Bruno Savate.

Quanto aos rumores de que o ex-participante dos reality shows da TVI só soube agora que é pai, Quinaz afirma: "Isso não é verdade, de todo. Ele acompanhou desde sempre a menina".

Sobre a relação que Bruno Savate tem com a mãe da filha, o comentador diz ter conhecimento de que os dois "não estão juntos, mas dão-se super bem em prol daquilo que é a educação e bem-estar da menina".

