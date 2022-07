Débora Monteiro partilhou esta manhã de quinta-feira, dia 21 de julho, as novas aquisições para o seu jardim.

"Hoje temos jardineiros cá em casa, plantinhas novas... Adoro plantas, adoro! Vamos preencher isto tudo para termos mais privacidade", explicou.

No vídeo é possível ver parte do jardim da atriz e apresentadora e as várias plantas escolhidas para o efeito.

