O marido de Maria João Abreu, João Soares, usou esta sexta-feira as suas redes sociais para com um texto comovente assinalar os três meses passados desde a morte da atriz.

"Três meses… Três meses que nos deixaste… e três meses que cuidas de nós, desse lugar melhor onde estás agora. E nos fazes avançar. Porque só assim pode ser", começa por declarar João, que desde a partida da esposa tem feito diversas partilhas onde se revela de coração partido e em sofrimento com a sua ausência.

Maria João Abreu morreu a 13 de maio deste ano, aos 57 anos, na sequência de um aneurisma cerebral.

"E porque te conheço tão bem, sei que é esse o teu desejo. Sei que é isso que estás a fazer. A empurrar-nos. A ensinar-nos. A apontar-nos o caminho e a fazer de tudo para que o sigamos. E sim… Estamos a avançar… a seguir viagem. Estamos a conseguir. Todos os teus, todos nós, estamos a conseguir. A conseguir superar as dificuldades e a encontrar alegria junto da saudade. Força junto da tristeza. Determinação junto do desânimo. Enfim, a encontrar razões dentro do vazio que nos deixaste, e que agora vai sendo preenchido com a vida que continua. E com a esperança e a vontade de sermos felizes. E com coisas boas a acontecer… Sim, há coisas boas a acontecer…", continua o músico.

"Sabemos que estás a olhar por nós e o que mais desejas é a nossa felicidade. E assim será. Seremos felizes. Continuamos todos juntos. Tal como tu o desejas. E nós também. E todos os dias me lembro: 'Amem-se. Vivam o agora em pleno. E amanhã logo se vê'", cita João Soares, recordando um dos lemas de Maria João Abreu.

"Três meses. Com saudade. Com amor", termina.

Às suas palavras, João juntou uma fotografia onde posa ao lado de Maria João Abreu, dois dois filhos da atriz, Ricardo e Miguel (fruto do casamento com José Raposo), e dos netos.

