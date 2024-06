A modelo aguarda o nascimento do seu primeiro filho, fruto do casamento com Justin Bieber.

Hailey Bieber está grávida pela primeira vez, fruto do casamento com Justin Bieber. Esta quarta-feira, 12 de junho, a modelo, de 27 anos, falou sobre a gestação e de um dos sintomas que tem vindo a sentir. "Portanto, quem é que me ia falar das dores de costas?", questionou na sua página de Instagram.

© Instagram - Hailey Bieber De sublinhar que Hailey e Justin revelaram a gravidez ao mundo na renovação de votos do seu casamento, que aconteceu no Havai. O músico e a modelo, recorde-se, tiveram um romance curto em 2016. Dois anos depois reataram o namoro, casando-se três meses mais tarde.