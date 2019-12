A propósito dos rumores que apontam que Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez casaram em segredo, Flávio Furtado, no âmbito da crónica social do 'Você na TV', da TVI, foi para as ruas de Lisboa saber a opinião de algumas espetadoras.

Já a conversa ia à meio quando o comentador do social resolveu dar a sua opinião pessoal sobre o tema. "Tenho um dedo que me diz, e eu sou uma pessoa bem relacionada, que o Ronaldo vai casar-se no ano em que faz 35 anos", afirmou convicto.

Caso Flávio Furtado esteja certo, o casamento do jogador português poderá realizar-se já em 2020 - ano em que completará 35 anos de vida.

