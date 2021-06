Depois de assinalar o seu 45.º aniversário na rede social Instagram, onde partilhou com os fãs um longo desabafo, Tânia Ribas de Oliveira saiu de casa pronta a realizar o ritual que repete todos os anos neste dia.

"Não falha no dia do meu aniversário: Ir ver o mar", escreve a apresentadora da RTP na legenda de uma fotografia onde posa com a praia como pano de fundo.

Na imagem, Tânia mostra-se ao natural, sem maquilhagem ou filtros e de sorriso rasgados.

Leia Também: João Baião para Tânia Ribas de Oliveira: "Amo e admiro muito esta mulher"