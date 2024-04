A Casa Real da Noruega revelou um retrato único do príncipe Haakon e da princesa Mette-Marit, da Noruega.

A imagem, note-se, foi captada no ano passado nos corredores do palácio. Mette-Marit brilha com uma elegante e marcante criação do estilista Peter Dundas.

Na cabeça enverga a mesma tiara que usou no dia do seu casamento, um presente dos sogros, os reis Harald e Sónia. A peça é do ano 1910 e contém platina, ouro branco e diamantes.



© Casa Real da Noruega

Recorde-se que no dia 25 de agosto os príncipes completarão 23 anos de casados.

