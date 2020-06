Jorge Palma completa 70 anos esta quinta-feira, 4 de junho, data que começou a ser assinalada nas redes sociais logo pela manhã.

Como já tinha sido destacado pelo Fama ao Minuto, têm sido muitos os vídeos de outros artistas, colegas e amigos, que estão a ser publicados na página oficial de Facebook e Instagram do cantor.

Além dos vídeos, tem recebido muitas outras manifestações de carinho, entre elas uma mensagem de Pedro Fernandes.

"Apaixonei-me pela tua música com o álbum 'Só'. Depois disso comprei todos os álbuns, os livros e só tenho pena de não ter ido a todos os concertos. Tive o privilégio de te entrevistar algumas vezes e a honra de cantar contigo. És para mim o maior compositor português e fosses tu americano tinhas ganho o Nobel antes do Dylan. Obrigado pela música e por nunca me deixares Só. Parabéns. Jorge Palma. O Rei faz 70 anos", escreveu.

