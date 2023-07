A princesa de Gales esteve a apoiar o marido, o príncipe William, durante uma partida de polo beneficente que decorreu em Windsor esta quinta-feira, dia 6 de julho.

O casal foi visto a chegar em conjunto ao Guards Polo Club. O príncipe de Gales chegou ao local com um visual desportivo, composto por um casaco, T-shirt e calças, enquanto a princesa elegeu um look veranil ao optar por um vestido midi em tons de azul e branco, da Beulah London.

No final da partida após a vitória da equipa do herdeiro do trono britânico, os príncipes de Gales trocaram um raro momento de carinho em público, trocando um beijo - algo pouco habitual entre a realeza, que não costuma demonstrar manifestações públicas de afeto.

Leia Também: Se gosta de vestidos de manga comprida, vai adorar este de Kate Middleton