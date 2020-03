Kim Kardashian e o marido, Kanye West, estão de quarentena em casa na companhia dos quatro filhos - o que traz alguns desafios ao casal.

Tratando-se de várias crianças, a empresária esgotou as ideias do que fazer em casa para as entreter e decidiu recorrer às redes sociais para pedir conselhos aos fãs.

"O que estão a fazer para entreter os vossos filhos? Como família estamos em isolamento social mas precisamos de algumas ideias divertidas do que fazer. Algumas sugestões iam ajudar", escrevem na legenda de uma foto em que os seis parecem estar a assistir a um filme.

Leia Também: Avó de Kim Kardashian está "em quarentena há mais de um mês"