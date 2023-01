A construção de um altar-palco, onde o Papa Francisco vai celebrar uma missa no âmbito da Jornada Mundial da Juventude, que decorre em Portugal em 2023, está a dar que falar nas redes sociais. São muitas as críticas ao valor do projeto, avaliado em mais de cinco milhões de euros.

Depois de várias figuras públicas terem mostrado a sua indignação com o projeto, eis que Ana Bola destacou uma publicação feita por um utilizador do Twitter que gerou muitas gargalhadas.

"O palco que vai receber o Papa incluirá no topo o Colar de São Cajó", lê-se no tweet.

Vale notar que o referido colar faz parte da história da família Bourbon de Linhaça da série satírica da RTP1 - 'Pôr do Sol'.

